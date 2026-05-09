Gazimağusa'da dün saat 12.30 sıralarında bir araç park yerinde, Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli görülen E.S’nin (E-52) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Akabinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, E.S.’nin Girne’de kaldığı evde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan sarma sigara belirlendi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İskele’de tasarrufunda 2 gram hintkeneviri bulunan şahıs tutuklandı

Öte yandan, İskele’de dün 19.00 sıralarında bir sitenin araç park yerinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli görülen T.S’nin (E-21) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. TS tutuklandı.