Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Özder, 15 Ocak 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından zanlı J.S.’nin Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi alındığını söyledi. Aynı gün Lokmacı’da pusu görevi başlatıldığını belirten polis, zanlının saat 17.50 sıralarında giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının elinde bulunan naylon poşet içerisinde yaklaşık 1 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 440 adet tam ve 25 adet yarım olmak üzere toplam 465 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mavi renk hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan mavi renk toz madde ile satışı yeşil reçeteye tabi 112 adet Lyrica marka hapın bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını açıkladı.

Polis, J.S.’nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri güneyde Rami isimli bir şahıstan alarak kuzeye geçirdiğini, Lefkoşa’da kendisini kurt köpeğiyle bekleyen iki kişiye teslim edeceğini söylediğini aktardı. Zanlının gösterimiyle Lefkoşa’da kurt köpeğiyle bekleyen Q.E.M.A. ve M.R.’nin tespit edildiğini belirten polis, söz konusu şahısların F.M.F.M. ile birlikte kaldıkları ikametgahta arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada F.M.F.M.’nin yatak odasında yaklaşık 400 miligram hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini aktaran polis, zanlının ifadesinde söz konusu uyuşturucuyu Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan 2 gramını 2 bin TL karşılığında aldığını ve bir kısmını içtiğini söylediğini kaydetti.

Polis, J.S. ile birlikte üç zanlının daha tutuklandığını, J.S.’nin ifadesinde ayrıca 10 Ocak 2026 tarihinde de benzer miktar ve türde uyuşturucu maddeleri kuzeye ithal ederek F.M.F.M. ve Q.E.M.A.’ye teslim ettiğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve aranan şahıslar bulunduğunu belirten polis, mahkemeden 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.