Mahkemede olguları aktaran polis memuru Taybe Kötüce, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Surlariçi’nde bulunan İplikpazarı Camii’nin kilitli kapısının hasar verilmeksizin açılarak içeriye girildiğini söyledi. Polis, cami içerisindeki bağış kutusunun kilidinin kırılarak 300 TL nakit paranın çalındığını, ayrıca caminin kamera dolabının kilidinin de kırıldığını belirtti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında camiye ait güvenlik kameralarının incelendiğini kaydeden polis, yapılan incelemeler sonucu zanlının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 8 Ocak 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yenişehir Şehitler Camii’ne girerek, bağış kutusuna ait iki adet asma kilidi kırdığını ve henüz tespit edilemeyen miktarda para çaldığının da kamera görüntülerinden belirlendiğini ifade etti.

Polis, 18 Ocak’ta tutuklanan W.S.’nin gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın henüz yeni başladığını ve zanlının benzer olaylarla bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını belirterek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.