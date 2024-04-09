Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1528 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 218’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 341 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 23 araç ise trafikten men edildi.