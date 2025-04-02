Haravgi gazetesi haberinde Limasol’da geçen pazartesi gece yarısı meydana gelen bir olayda 16 yaşındaki bir gence 15 kişilik bir grup genç tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple saldırıda bulunulduğunu yazdı.

Pazartesi gece yarısı Limasol’un bir köyündeki kilisenin bahçesinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki gencin 15 kişi tarafından saldırıya uğradığını ve dövüldüğünü yazan gazete, olayın ardından yaralanan gencin özel bir hastanede tedavi edilerek taburcu edildiğini kaydetti.

Politis ise haberinde olayla ilgili olarak üç kişinin tutuklandığını ve polisin araştırmalarının sürdüğünü ekledi.