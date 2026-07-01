Alithia ve diğer gazeteler, “ExxonMobil” ile “QatarEnergy” şirketlerinin dün Rum hükümetiyle “Glafkos” ve “Pegasus” yataklarını kapsayan bir “pazarlanabilirlik ve iş birliğinin devamı duyurusuna” imza attıklarını yazdılar.

Gazetenin “Doğal Gaz Üretimi 7 Yıla Kadar – Glafkos ve Pegasus Konusunda Nihai Yatırım Kararı 2029’da” başlıkları altında verdiği habere göre, “ExxonMobil” şirketinin Global Keşif Başkan Yardımcısı John Ardill konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Glafkos” ve “Pegasus” yataklarına ilişkin nihai yatırım kararının 2029 yılında alınmasını, üretimin ise 2033 yılında başlamasını öngördüklerini ifade etti.

Doğal gaz keşfinin önemine değinen ancak kullanımının, birçok insanın düşündüğünün aksine, zaman aldığını belirten Ardill, “Galfkos” yatağını 2019, “Pegasus” yatağını ise geçen yıl keşfettiklerini, pazarlanabilirliğin ilan edilebilmesi için ise yer altı sismik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ardill, Rum hükümetiyle işbirliği içerisinde olduklarını ve daha fazla bilgi toplamak amacıyla yıl sonunda ek sondajlar gerçekleştireceklerini belirterek, nihai yatırım kararının 2029 yılında alınmasının beklendiğini vurguladı.

Ardill, “4” ve “10A” numaralı parsellerde atılacak ilk adımın ise sondaj gerçekleştirilmesi yönünde karar alınmasında etkili olacak bazı sismik verilerin yeniden incelenmesi olduğunu belirterek, bu parsellerde sondajlara başlamadan önce atılması gereken birçok adım olduğunu da ifade etti.

Gazete, Ardill’in kendisine yöneltilen, "karada bir doğal gaz arıtma tesisinin kurulması mı yoksa doğal gazın Mısır’a gönderilmesinin mi planlandığı" şeklindeki soruya ise, çeşitli ihtimalleri dile getirerek yanıt verdiğini aktardı.

Ardill, Mısır’a boru hattıyla bağlantısı olan ve Güney Kıbrıs’ta yer alacak bir tesis inşası seçeneği bulunduğunu, ayrıca hemen kullanılabilecekleri LNG tesislerinin de mevcut olduğunu belirtirken, bir diğer seçeneğin ise yüzer LNG tesisi kullanılması olduğunu ifade etti.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Gafkos ve Pegasus Ticari Anlamda Kullanılabilir” başlığı altında verirken Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Mihail Damianos’un “ExxonMobil” ve “QatarEnergy” şirketleriyle gerçekleştirilen imza töreninde yaptıkları açıklamaları aktardı.

Gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in “stratejik öneme sahip bir dönüm noktası” ifadesini kullandığını, Enerji Bakanı Damianos’un ise “Bu gelişmenin, Kıbrıs’ın bölgesel enerji haritasındaki yerini daha da güçlendirdiği ve Doğu Akdeniz’in enerji merkezi rolünün güçlenmesine yeni dinamizm kazandırdığı” iddiasında bulunduğunu aktardı.

Damianos, “Glafkos” ve “Pegasus” yataklarının Güney Kıbrıs’ın “açık deniz programındaki en önemli başarılarından olduğunu” da öne sürdü.