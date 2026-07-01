Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde üçüncü ülke vatandaşları hakkında aldığı "ülkeden ayrılma" kararları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 arttı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs'ta 2025 yılının Ocak-Mart döneminde üçüncü ülke vatandaşları hakkında alınan "ülkeden gönderme kararı" sayısı 2 bin 810 olurken, bu rakam 2026'nın aynı döneminde 3 bin 355'e yükseldi.

Öte yandan, hakkında "ülkeyi terk etme emri" çıkarılan kişi sayısında ise yüzde 22,4 oranında azalma kaydedildi. Buna göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde 4 bin 325 kişiye ülkeyi "terk etme emri" verilirken, 2026'nın aynı döneminde bu sayı geriledi.