Polisten yapılan açıklama şöyle:

29.03.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,627 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 234 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç ise trafikten men edilmiş ve 4 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

129’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

3’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1’i koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak ve

56’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.