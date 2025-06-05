Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 166 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
- MAİDE ŞAHİN
- SEVAL KURT
- BARAN KURT
- MEHMET DORA
- FERHAT EKİNCİ
- SERVET ERSÜRER
- SİBEL ÇELİK
- SEDA ZIBA
- İBRAHİM KOÇ
- ATA DENİZ MERCAN
- UFUK GÖRE
- HADİ ÇAKMAK
- ŞİFA KURT
- FETHİYE KESER
- SUHAM NUR YALÇIN
- AYBÜKE ÇAKIR
- MEHMET YILDIZ
- ÖZLEM ECE
- RÜŞTÜ AVCI
- ŞEFİKA KÖK
- NAZRIN ABBASZADE
- MEHMET NUR HAZIRLAR
- AYŞE TEKİRDAĞ
- MERYEM IRGIN
- DAMLA ACAR
- ZEYNEP BALGERMİŞ
- ÇAĞLA ITIR KOYUNCU
- MEHMET İRİ
- ÇİĞDEN GÜNEŞ
- MELTEM KAPUKAYA
- ERDEM KOLUKISA
- MERVAN AYYILDIZ
- MERVE YILDIZ
- SEVİM SIĞIRTMAÇ
- GÜLÜMSER HAYLAZ
- HELİN AVŞAR
- FERİDE KIZILCA
- PINAR ŞAHİN
- HELİN KAHRAMAN
- ZEYNELABİDİN TÜRKMEN
- ONUR YORULMAZ
- SÜLEYMAN EFE KAHRAMAN
- ÜMİT İZİNTER
- BÜLENT CANBOLAT
- MEHMET NUR ÇELİK
- ADACAN NASIR BAYSALOĞLU
- MELİN YIKAR
- EDİP ÇELİK
- EMRE ÖĞDÜM
- BÜŞRA KESER DENİZ
- KADER YAHŞİ
- ILLIA SUKHOI
- CEMAL KAYA
- MAHMUT YAPICI
- BURAK TOPRAK
- CEMİL AKŞAHİN
- BAHRAM KARIMOV
- EMEL KURT
- KENAN BAKTAŞLI
- KÜBRA BAYTAR
- MEHMET RESUL TENEKECİ
- UTKU BABA
- DOLUNAY YİLDİRİM
- KADER ALMAS
- IRMAK ÖRÜK
- ALINA MORARU
- KURTULUŞ GÖKHAN AĞRA
- KÜBRA GEZER
- SHIRIN IRGASHEVA
- HASAN GÖK
- ÇETİN GÜNEN
- EMİRE ŞAHİN
- ORHAN ERİŞİK
- HAYRUNİSA TUNÇER
- SADULLAH LYUTVI SADULA
- BÜŞRA ANZEVLİ
- DİLARA ANZEVLİ
- SALİH ASAR
- SERKAN SAYAR
- VOLKAN BALKAYA
- EMİN ÜNVER
- PELİN ÇİFT
- ERTAN ÖZDEMİR
- ZEYHAN GÜVEN
- ABDURRAHMAN EZER
- FATMA GÜRSEL
- SABİHA SELİN DEMİRCAN
- MEHMET KUTLUA
- HAYATİ ÖZBAŞ
- DOÇ.DR. EMİNE REYHAN SERDAROĞLU
- AHMET EVLİ
- ESAT AYCAN MERCİMEK
- MEHMET DEMİR
- CANER ONART
- MUSTAFA YÜCELEN
- ABDULAZİZ BOZKURT
- DERYA ECE
- AKIHN KURT
- EMEL FINDIK
- ORHAN ACAR
- METİN ARAS
- MEHMET ÜZÜM
- ZÜBEYDE KIRMIZIOĞLU
- ADEM ÖZER
- CEYLAN GÜLEÇ
- CENNET YURDUSEV
- MENCİ AKDOĞAN
- MİRAY TOPALOĞLU
- MURAT SÜRÜCÜ
- ELİF SERT
- SERVET ÇELİK
- BARAN OVACIK
- MUHAMMET KURT
- ASLI BAKIR
- MERYEM TAŞ
- NECAATTİN KAHVECİ
- SÜLEYMAN SOYHAN
- EDA NUR SAYRUGAÇ
- EBRU GÜVENDİ
- DİLAN YAŞAR
- MEDİNE TUMAY
- ABDULHAMİT BOZKURT
- SAİT DEMİR
- TOLGA YUCA
- ŞULE NEHİR ÖRGÜN
- MAVİŞ POLAT
- SÜLEYMAN ŞANVERDİ
- SERKAN YILDIRIM
- ÖMER DEMİRBİLEK
- GULAMJAN ASTANOV
- MUSTAFA ŞAHAN
- SHAHNOZA ASTANOVA
- ELYAR ROSTAMI
- GÜRKAN EKŞİLİ
- ÜSTÜN BOLAT
- GÖKHAN AKKAY
- AYCAN ÇAKIR
- MERVE GÜLER
- NAZLI BİLMEZ
- MOHAMMAD TADIAN MOAZEZZİ
- KARDELEN BAĞ
- DOĞUKAN EKŞİLİ
- DURSUN ŞAHİN
- HAKAN GÜRSOY
- DİLEK PEKMEZ
- ALIASGHAR ASHRAFI SOLTANAHMADI
- ÜİBRAHİM ÖRÜN
- İBRAHİM HALİL KOÇ
- CUMA HAZIRLAR
- FATMA IRMAK CENGİZ
- İSA GÜNDÜZ
- ERDAL SALİH ÖZDEMİR
- NURULLAH AKKAYA
- SUNNET OCHILOV
- CAN RENKLİTEPE
- OSMAN SOYLU
- TEZGÜL TUNALI DERAN
- MEHMET OĞUZ
- NADİR UYSAL
- NARİN ÇAMLICA
- FATMA HAYRANOĞLU
- RAMAZAN IŞIK
- ANIL AKYÜZ
- AMİN SOLTANI
- LEYLA TATLI
- EMİN KARABOĞA