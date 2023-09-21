Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden ve vatandaşlık bekleyen 17 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:

1-Müslüm Yeşil

2-Hatice Şekeröz

3- Ebru Özdemir

Tekel 2000 ile 2001'e 5 TL zam Tekel 2000 ile 2001'e 5 TL zam

4- Meryem Ağırtaş

5- Selahattin Özdemir

6- Emine Ağırtaş

7- Hasan Ağırtaş

8- Selin Göroğlu

9- Beyza Sunca

10- İbrahim Halil Göksu

11- Şener Şentürk

12- Tufan Ali Bahçıvan

13- Uladzımır Lobach

14- Serap Göksu

15- Fatih Oğuzay

16- Abdurrazzak İpek

17- Bekircan Yıldırım