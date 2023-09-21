Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden ve vatandaşlık bekleyen 17 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:
1-Müslüm Yeşil
2-Hatice Şekeröz
3- Ebru Özdemir
4- Meryem Ağırtaş
5- Selahattin Özdemir
6- Emine Ağırtaş
7- Hasan Ağırtaş
8- Selin Göroğlu
9- Beyza Sunca
10- İbrahim Halil Göksu
11- Şener Şentürk
12- Tufan Ali Bahçıvan
13- Uladzımır Lobach
14- Serap Göksu
15- Fatih Oğuzay
16- Abdurrazzak İpek
17- Bekircan Yıldırım