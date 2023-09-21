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Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden ve vatandaşlık bekleyen 17 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

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