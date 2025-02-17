Dünyanın bir çok bölgesinde ve Türkiye'de 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? İlk olarak Dünya Kediler Günü hangi ülkede kutlanmaya başlandı? Neden Dünya Kediler Günü 17 Şubat olarak seçildi?

Dünya Kediler Günü ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da ortaya çıktı. İtalyan bir gazeteci olan Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik yaptığı anket sonucunda 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak seçildi.

Ama farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos 'Uluslararası Kediler Günü' olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor.

Neden 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak seçildi?

Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh önplana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor.

17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde ne yapılır?

Kedilerin bu özel gününde, sokakta zor şartlarda yaşayan kedilere dikkat çekebilirsiniz, kedi sahiplenmeyi teşvik edebilirsiniz. Kedi hakları konusunda farkındalık oluşturmak, hayvan barınaklarına destek vermek, kedilere yönelik kötü muameleye karşı mücadele etmek de bugün ön planda.