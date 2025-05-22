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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, M.E.D.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun bakım servisine tedavi altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti. Polis, M.E.D.’nin solunum cihazına bağlı olduğunu, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

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Polis, zanlının 21.05.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde iş arkadaşı M.E.D’yi şaka amaçlı kovaladığı esnada M.E.D.’nin Yenikentte bulunan Poyraz Sokağın güney kısmındaki apartmanın arka kısmında bir metre yüksekliğindeki beton duvar üzerinden atladığını söyledi.

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