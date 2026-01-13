Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2024–2025 üretim yılı kapsamında fide destek ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Genel Tarım Sigorta Fonu’na beyanda bulunan açık ve örtü altı sebze üreticilerine yönelik fide desteklerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, kaza tarım dairelerine ibraz edilen fide faturaları karşılığında, sebze üretiminin desteklenmesi amacıyla toplam 171 sebze üreticisine 15.629.946,00 TL tutarında ödeme yapıldı.

Yetkililer, üreticilerin hak edişlerini Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ve bankaya bağlı şubeler aracılığıyla alabileceklerini belirtti. Fide desteklerinin, üretim maliyetlerinin azaltılması ve sebze üretiminin sürdürülebilirliğinin artırılması hedefiyle uygulandığı vurgulandı.