Bağımsızlık Yolu yazılı açıklamasında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "zorbalık" olarak nitelendirdi ve insanlığa karşı işlenmiş bu suçun tüm bölgeyi içine alacak bir savaşın fitilini ateşlediğini kaydetti.

Kıbrıs adasnın NATO üyesi İngiliz üslerine ve Türkiye ile Yunanistan askeri varlıklarına ek olarak ABD, İsrail ve Fransa askeri varlığıyla savaşın bir parçası ve potansiyel hedef kılındığına işaret eden Bağımsızlık Yolu, adanın savaş üssü olarak kullanılmasına karşı çıkılmasının ada halklarının can güvenliği için bir "zaruret" olduğunu vurguladı.