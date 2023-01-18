Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Altın fiyatları güne düşüşle başladı!

Ons altın 1900 dolara alıcı bulurken,  1146 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 1919 lira

Yarım altın 3838 lira

Cumhuriyet altını 7647 liradan satılıyor.