Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Ons altın 1900 dolara alıcı bulurken, gram altın 1146 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 1919 lira
Yarım altın 3838 lira
Cumhuriyet altını 7647 liradan satılıyor.
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Ons altın 1900 dolara alıcı bulurken, gram altın 1146 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 1919 lira
Yarım altın 3838 lira
Cumhuriyet altını 7647 liradan satılıyor.
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