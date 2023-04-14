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“Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş).”

Toplantıda yer alan sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütler şöyle:

Toplantı sonucunda varılan mutabakat metni bu akşam saat 20.30’da Teknecik Elektrik Santrali önünde kamuoyuna duyurulacak.

Parti Genel Merkezinde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ev sahipliğindeki toplantı saat 14.30’da başladı ve 17.30’da tamamlandı.

CTP'nin "enerji konusunda ortak akıl arayışı" için düzenlediği toplantıya 18 örgütün başkan ve temsilcisinin katıldı.

KTAMS ile KAMU-İŞ İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerinde greve gidiyor

KTAMS ile KAMU-İŞ İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerinde greve gidiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) çağrısıyla sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan ve ekonomik örgütlerden temsilciler enerji gündemli toplantıda bir araya geldi.

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