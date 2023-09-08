Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun Gece Kulüpleri mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki van araç sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Fatih Can (18) yönetimindeki GY 594 plakalı van araç ile isimsiz tali yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa Tuş (53) yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Ceritli (E-22) ve Nuh Ali Ceritli (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan GY 594 plakalı van araç sürücüsü Fatih Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.