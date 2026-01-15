Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Emine Yekli, olguları aktardı. Polis, 11 Ocak 2026 tarihinde saat 19.20 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Adli Şube Amirliği ekiplerinin devriye görevinde oldukları sırada yapılan muhaceret soruşturmasında, zanlının 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren toplam 1869 gün boyunca yasal statüsü olmaksızın KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti. Bu süre zarfında zanlının ihraç işlemleriyle ilgili gerekli yazışmaların yapıldığını, ancak ilgili onayların beklendiğini belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.