Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Yusuf Menekşeli, olguları aktardı. Polis, zanlının 18 Aralık 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’ta ikamet eden İran uyruklu S.T.H. isimli kadını, annesini görmesi amacıyla 400 Euro karşılığında gizlice KKTC’ye getirmek için FR 220 plakalı aracının bagaj kısmına sakladığını söyledi. Zanlının, aynı gün saat 23.24 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemleri yaptırmadan geçiş yaparak birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği belirtildi.

Polis, insan kaçakçılığıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının KKTC’ye geçtikten hemen sonra aynı yol üzerinde S.T.H.’yi aracın bagajından çıkararak ön koltuğa bindirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, S.T.H.’nin 7 Ocak’ta tutuklandığını, askeri mahkemeye çıkarılarak 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Zanlının ise önceki gün tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, KKTC vatandaşı olan C.S.’nin insan kaçakçılığı suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 1 milyon TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.