Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

23.04.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Zehir Torbası Operasyonu) kapsamında, B.S.(E-19)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap (extacy), 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Stg ile 6,350 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.S.E.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.