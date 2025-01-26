Polis memuru, 25.01.2025 tarihinde, saat 23:00’da, Lefkoşa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri devriyede bulundukları esnada şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa'da sakin zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 10.07.2024 tarihinden itibaren toplam 190 gündür, KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, sivil muhaceret dairesinden araştırma yapacaklarını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.