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31’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

1’i trafik ışıklarına riayet etmemek ve

3’ü trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek,

1’i 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması ve

Tatar: Bu mücadeleyi, milli ve manevi değerlerimizle sürdüreceğiz

Tatar: Bu mücadeleyi, milli ve manevi değerlerimizle sürdüreceğiz

13.02.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,993 araç sürücü sü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 313 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 araç ise trafikten men edildi.

Denetim lerle ilgili polisin açıklaması şu şekilde:

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