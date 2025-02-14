Denetimlerle ilgili polisin açıklaması şu şekilde:

13.02.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,993 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 313 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

103’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

Tatar: Bu mücadeleyi, milli ve manevi değerlerimizle sürdüreceğiz Tatar: Bu mücadeleyi, milli ve manevi değerlerimizle sürdüreceğiz

96’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

48’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

1’i 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması ve

1’i B İşletme izinsiz araç kullanmak,

3’ü trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek,

1’i trafik ışıklarına riayet etmemek ve

31’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.