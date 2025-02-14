Denetimlerle ilgili polisin açıklaması şu şekilde:
13.02.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,993 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 313 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 araç ise trafikten men edildi.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
103’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
96’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
48’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
1’i 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması ve
1’i B İşletme izinsiz araç kullanmak,
3’ü trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek,
1’i trafik ışıklarına riayet etmemek ve
31’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.