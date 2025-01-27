Ani ölümlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.01.2025 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Öner DENİZSEV (E-61)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

25.01.2025 tarihinde, Dikmen’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ahmet KOÇ (E-58)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp kirizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.