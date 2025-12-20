Bunlar da ilginizi çekebilir

115 ’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6 si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’ ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 115 ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 277 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 15 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı. Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 198 araç sürücüsü kontrol edildi.

