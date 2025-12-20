Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 198 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 277 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 15 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
115 ’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
6 si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
6’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
18’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
17’ ü trafik levha ve işaretlerine uymamak,
115 ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.