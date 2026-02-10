Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’deki aylık enflasyon verilerini karşılaştıran Uluçay, aylık enflasyonun Türkiye’de reel sektör üzerinde de şok etkisi yaratığını kaydetti.

KKTC’deki enflasyon oranlarına da değinen Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ticaret hacminin ithalata dayalı olarak rekor seviyelere ulaştığını belirterek, söz konusu rakamların ada ekonomisinin ithalata bağımlı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yarın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gerçekleştireceği görüşmenin önemine işaret eden Uluçay, hem Kuzey’de hem de Güney’de görev yapan idareciler arasında karşılıklı bir çalışma yürütülmesi gerektiğinin gözlemlendiğini kaydetti.

Çarşıdaki fiyat farklılıklarının tartışılmaya devam ettiğini dile getiren Uluçay, adanın güvenliği ve geleceği açısından alım gücünün artırılmasının ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ülkede seçim tarihinin netleşeceği bir sürece girildiğini dile getiren Uluçay, seçimin tüm sorunları çözmeyeceğini ancak son yıllarda yoğun tartışmalara neden olan “yolsuzluk” iddialarına yönelik yapılması gereken çalışmaların önünü açmak amacıyla seçime gidilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu söz alarak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yarın gerçekleştireceği görüşmenin önemli olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, 11 Şubat’ın önemli bir tarih olduğunu hatırlatarak, tam 65 yıl önce Zürih Anlaşması’nın yapıldığını belirtti. "Cumhurbaşkanı'nın görüşmeye gitmeden önce meclisteki partilere bilgi vermesi yerinde olurdu" dedi.

Cumhurbaşkanı’nın egemen eşitlik yerine siyasal eşitliği benimsediğini açıkladığını anımsatan Hasipoğlu, bu pozisyonun müzakere edilip edilmediğinin bilinmediğini dile getirerek, siyasal eşitliğin “federasyon” olarak nitelendirildiğini ve içeriğinin de açıklanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanının önemli görüşmeler ve pozisyon değişiklikleri konusunda Meclis’i bilgilendirmesi gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı’nın dört maddelik talebiyle ilgili uzlaşı sağlanmadan New York’a gittiğini belirtti.

Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı’nın görevdeki yüz günü sonunda somut bir ilerleme kaydedemediğini, güney ile maç yapılmasının bile Rum tarafınca reddedildiğini ifade etti. Rum tarafının bazı kaygıları bulunduğunu belirten Hasipoğlu, adada bir anlaşma sağlanacaksa bunun sahadaki gerçekler üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

Rumların Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve haklarını kabul etmesi gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı’nın KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği değeri almasını sağlaması gerektiğini kaydetti.

Hasipoğlu, yarın yapılacak BM görüşmesinde, iki devletin iş birliğini geliştirecek ve her iki tarafın menfaatine hizmet edecek süreçlerin geliştirilmesini temenni etti.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay tekrar söz alarak, Cumhurbaşkanına iletilmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i bilgilendirebileceğini kaydetti.

-Küçük

Daha sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Geleceğimizi Kaydırarak Değil, Koruyarak İnşa Etmeliyiz” konulu güncel konuşma yaptı.

Küçük, fiber optik alanında stratejik bir konu kapsamında teknik, idari ve hukuki sorumlulukların beklenmedik durumlarda açık şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Fiber optik konusunda protokolün tartışmaya açık bir konu olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Küçük, protokole ek bir protokolün hazırlanmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Ülkenin özellikle dijital, yazılım ve bankacılık gibi alanlarda hızlı internet iletişiminin, ülkenin altyapısı açısından kalkınma ve gelişme için önem taşıdığını dile getiren Küçük, protokolün teknik olarak yürürlüğe girmesi için ek protokoller hazırlanabileceğini ve mevcut protokolün bu şekilde geliştirilebileceğini kaydetti.

Küçük, KKTC ve Türkiye arasında daha önce su ve enerji alanındaki protokollerin ek protokollerle desteklendiğini kaydetti.

Küçük, ülkede verimli ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, yatırımcıların prosedürlerle uğraşmadan işin gelişimi üzerinde doğru şekilde çalışabilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Geleceğimizi kaydırarak değil, koruyarak inşa etmeliyiz” diyen Küçük, çocukların ekranlar içinde büyüdüğünü ve odalardaki dijital tehlikelerden korunmaları gerektiğini vurguladı.

Küçük, bu sorunun her an yaşandığını ve toplum içinde devam ettiğini belirterek, öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını ve odaklanmanın zorlaştığını kaydetti. Bir neslin sosyal gelişiminde değişim yaşandığına dikkat çeken Küçük, ailelerin iletişim sorunlarının giderek arttığını ifade etti.

Okullarda yaşanan siber zorbalık konusuna da değinen Küçük, dijital bağımlılığın toplumsal ve ekonomik bir risk oluşturduğunu belirterek, bu alanda yürüttükleri çalışmaların ve yasal düzenlemelerin sonuna geldiklerini aktardı.

-Hamzaoğulları

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Ulaştırma Bakanlığına Taxicilerden Mektup Var” konulu güncel konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, taksicilerin yaşadığı sıkıntıları aktararak, özellikle korsan taksicilerin haksız kazançları karşısında çaresiz kaldıklarını dile getirdi. Hamzaoğulları, taksicilerden gelen ve sorunlarıyla taleplerini içeren mektubu Meclis’te okudu.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurul bugünkü çalışmasını tamamladı. Bir sonraki bileşim 16 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.