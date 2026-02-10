Başkan Amcaoğlu, bu gece itibarıyla kentimizin önemli geçiş noktalarından biri olan Alayköy Çemberi’nin aydınlatıldığını belirterek, yapılan çalışmayla birlikte çemberin trafik ve can güvenliğini önemseyen anlayış doğrultusunda, gece saatlerinde de daha güvenli, düzenli ve estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Karayolları Dairesi tarafından hazırlanan çemberlerin aydınlatılmasına yönelik projeyi hayata geçirmek üzere belediye olarak sorumluluk üstlendiklerini kaydeden Amcaoğlu, yürütülen görüşmeler sonucunda aydınlatma için gerekli tüm malzemelerin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) tarafından tedarik edildiğini belirtti.

Belediyenin ise hem kendi ekipleriyle hem de hizmet alımlarıyla uygulama sürecini üstlenerek çalışmaları hızlandırdığını vurgulayan Amcaoğlu, ilk etapta en büyük çember olan Alayköy Çemberi’nde aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Çalışmaların devamında Kurakçıl Çember, Baraj Bölgesi Çemberi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi bölgesindeki çemberlerde de aydınlatma çalışmalarının hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, sürece gösterilen iş birliği ve sağlanan destek için Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, KEİ Ofisi’ne ve emeğiyle katkı koyan herkese teşekkür etti.