Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 238 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 431 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 42 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Denetimlerde en fazla ihlal, 160 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle tespit edildi. Ayrıca 9 sürücünün alkollü araç kullandığı, 3 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 16 sürücünün sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Ekipler, 31 sürücüyü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 10 sürücüyü emniyet kemeri takmamaktan, 18 sürücüyü muayenesiz araç kullanmaktan ve 38 sürücüyü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor etti.

Denetimlerde ayrıca 2 sürücünün kamu taşıma işletme izni olmadan yolcu taşıdığı, 1 sürücünün tehlikeli araç kullandığı, 1 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 1 sürücünün ise aracın ışık kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Diğer trafik suçlarından ise 141 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.