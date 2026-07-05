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Kazada yaralanan D.D., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solundan çıkarak trafik levhası ile bordür taşlarına da çarpıp durdu.

Polis açıklamasına göre, D.D. (42) yönetimindeki salon araç, Alsancak istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna geçti. Bu sırada aynı istikamette sol şeritte seyreden H.İ.Z. (40) yönetimindeki salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

İncirli: Mülkiyet meselesinin çözüm yeri bireysel davalar değil, siyasi çözüm sürecidir

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