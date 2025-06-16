Politis gazetesinde yer alan habere göre açıklamasında İsrail’de bulunan “Kıbrıslıların” güvende olduğunu dile getiren Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, durumun yönetilebilir olduğunu ifade etti.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta 48 kişinin İsrail’den Güney Kıbrıs’a dönmek istediğini belirten Gotsis, bu kişilerden ikisinin Mısır’a geçtiğini ve Kahire üzerinden havayoluyla adaya döneceğini ifade etti.

Daimî olarak İsrail’de ikamet eden dört Kıbrıslının da ülkeye geri dönmek istediğini belirttiğini ve bu kişilerin Rum tarafının Tel Aviv’deki büyükelçilik yetkilileriyle temas içinde olduğunu kaydeden gazete, İsrail’de tedavi gören ve tedavisi tamamlanan bir hastanın da hava ambulansıyla ülkeye döndüğünü söyledi.

İsrail’de daimî olarak ikamet eden 330 Kıbrıslı ve Kıbrıs kökenli kişi bulunduğunu, bu rakamın Batı Şeria’da ise 90 olduğunu belirten Gotsis, bu kişilerin tamamının şu an güvende olduğunu sözlerine ekledi.

Güney Kıbrıs’ta kalan İsrailliler

Öte yandan İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkelerine dönemeyen 2 bin 400’den fazla İsraillinin planlanmamış bir şekilde Güney Kıbrıs’ta kalmak zorunda kaldığını yazan gazete, bu durumun Rum polisi tarafından ilave güvenlik tedbirleri alınması ihtiyacına yol açtığını kaydetti.

Bunun turizm sektörünü de meşgul ettiğini yazan gazete, çok sayıda İsraillinin geçen cuma akşamından bu yana Güney Kıbrıs’ta kalmasının kalacak yer konusunu gündeme getirdiğini belirtti. Bunun otellerin doluluğundan kaynaklandığını ancak hiçbir durumda ciddi problemler ortaya çıkmadığını kaydeden gazete, ülkede tatilde olan İsraillerin kalış sürelerini uzattıklarını da ekledi.