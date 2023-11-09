Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı.

Polis, 8 Kasım 2023 tarihinde, 15.30-20.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından G.C.O'nun yapılan muhaceret kontrolünde 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren 880 gün, B.S.N'nin yapılan muhaceret kontrolünde 5 Kasım 2022 tarihinden itibaren 368 gün ve E.K'nın yapılan muhaceret kontrolünde ise 24 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2 bin 510 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlılar G.C.O ile, B.S.N'nin ülkede herhangi bir bağı olmadığını belirtti.

Polis, E.K'nın ise ülkede lise eğitimi gören bir kızı olduğunu söyledi. Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan E.K kızının ülkede olduğunu ifade ederek, “bana fırsat verin, bir-iki haftaya af çıkacak. Af çıkınca işlemlerimi yaptıracağım” dedi. Diğer iki zanlının avukatı ise müvekkillerinin öğrenci kaydı olduğunu, ancak muhaceret işlemlerini yaptırmadıklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayan bir süre ile cezaevine gönderilmesine karar verirken, bu süre içerisinde isterlerse muhaceret işlemlerini yapabileceklerine dikkat çekti.