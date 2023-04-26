KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ve KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen ortak yazılı açıklamasında “Unutulmamalıdır ki bu saldırılar sağlık çalışanlarını görevinden alı koyarak bir başka insanımızın sağlık hizmeti alamamasına hatta belki de sağlık hizmetine ulaşamadığı için hayatına mal olabilir, buna da hiç kimsenin hakkı yoktur! Bu nedenle sağlık çalışanlarına şiddete caydırıcı cezalar getirilmesi için yasal düzenleme getirecek politik kararlar üretilmelidir. ” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı ve Savcılığı Göreve Davet Ediyoruz.

Mehmetçik Sağlık Ocağında çalışan iki meslektaşımız aldıkları çağrı üzerine olay yerine giderek görevlerini yerine getirmeye çalışırken müdahale etmek istedikleri kişi tarafından darp edildiler. Akla mantığa sığmayan bu davranış hiç bir koşulda bizler tarafından ne kabul edilebilir nede affedilebilir. Bizler biliyoruz ki toplum içinde yok denecek azınlıkta olan bu kişiler hiç birimizi temsil etmedikleri gibi toplum içinde de itibarları yoktur. Sendika ve birlik olarak devletin memuru olan hemşirelere yapılan bu saldırı karşısında başta sağlık bakanlığı ve nezdinde savcılığın harekete geçmesi için çağrıda bulunur göreve davet ederiz. Sağlıklı bakanlığı ve savcılık bu konuda derhal adım atmalıdır ki bir gün can kayıpları yaşanacak vahim olaylar yaşanmasın, aksi halde o gün geldiğinde çok geç kalınmış olacak. Unutulmamalıdır ki bu saldırılar sağlık çalışanlarını görevinden alı koyarak bir başka insanımızın sağlık hizmeti alamamasına hatta belki de sağlık hizmetine ulaşamadığı için hayatına mal olabilir, buna da hiç kimsenin hakkı yoktur! Bu nedenle sağlık çalışanlarına şiddete caydırıcı cezalar getirilmesi için yasal düzenleme getirecek politik kararlar üretilmelidir. Kamu davası dışında sendika ve birlik olarak meslektaşlarımızın kişisel davasının yürütülmesinde yanında ve takipçisi olurken şiddetin her türlüsünü kınadığımızı kamuoyu ile paylaşır meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileriz.