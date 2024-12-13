Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 26 numunenin, 24’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren iki numuneye rastlandı.

Onbaşı İşl. Ltd.’e ait çeri domates ile SVS Tic. Ltd.’e ait elma goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Çeri domates, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, elma golden firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 26’sı temiz, 7’si limit üstü bitki koruma ürünü içeriyor

Yerli ürünlerden alınan 33 numunenin ise 26’sı temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren yedi numuneye rastlandı.

Buna göre; Doğancı köyü sakini Mustafa Polatkan’a ait domates, Doğancı köyü sakini Rasıh Karadayı’ya ait domates, Mağusa sakini Ahmet Bayır’a ait sarı çarli biber, Mağusa sakini Mustafa Yıldırım’a ait hıyar, Yıldırım köyü sakini Hüseyin Özbeyli’ye ait acı biber ve yeşil çarli biber ile Kuzucuk köyü sakini Hüseyin Çalıcıoğlu’na ait sarı çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.