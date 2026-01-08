Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 17.20 sıralarında Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında zanlıların tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde M.H.M.A.’nın 29.11.2025 tarihinden itibaren 38 gün, E.E.E.İ.’nin ise yine 29.11.2025 tarihinden itibaren 38 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, haklarında ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.