Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emrah Turgal, zanlı B.A.’nın “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, olayın 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’de, saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti. 17 yaşındaki zanlı A.K.’nin galeriye silahlı saldırı düzenlediğini kaydeden polis, zanlının 5 el ateş açtığını, olayda Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını ifade etti. Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğu açıklandı. Saldırı sırasında bazı araçlarda da hasar oluştuğu belirtildi.

Polis, A.K.’nin aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini belirten polis, ayrıca telefonunda B.A.’ya ait video görüntülerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, A.K.’nin ifadesinde B.A.’nın kendisini azmettirdiğini ileri sürdüğünü aktardı.

Zanlı B.A.’nın 7 Ocak tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve telefon dökümleri bulunduğunu kaydetti. Polis ve savcılık, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü belirterek bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Savunma makamı süre talebine itiraz etmezken, polis tanığına sorular yöneltti. Savunma, A.K.’nin adaya ilk kez gelip gelmediğini sordu; polis bu soruya “evet” yanıtını verdi. Taraflar arasında görüşme kaydı olup olmadığına ilişkin soruya ise incelemenin sürdüğü yanıtı verildi. Savunma ayrıca, A.K.’nin müvekkili hakkında “azmettirdi” yönünde beyanda bulunduğunu teyit ettirdi.

Savunma, müvekkilinin aranan şahıslarla bağlantısı bulunmadığını, silah ve motosikleti temin eden kişilerin arandığını ancak şu aşamada B.A. ile bağlantı kurulamadığını belirtti. Müvekkilinin daha önce uyuşturucu satıcılarını ifşa ettiğini ve bu nedenle tehditler aldığını iddia eden savunma, olayda kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Yargıç Şevket Gazi, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlı B.A.’nın bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.