Ani ölümlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:



20.12.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Nurjemal ASTANOVA (K-50), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

20.12.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Esentepe’de sakin Paul Anthony FITZPATRIC (E-69), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.