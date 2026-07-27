YDP Genel Sekreteri Yılmaz, yazılı açıklamasında, adada 52 yıldır barış ve huzurun hâkim olduğuna vurgu yaparak, Guterres’e ada yerine dünyada oluk oluk kanın aktığı bölgelerle ilgilenmesi çağrısında bulundu.

Yılmaz, Gutteres’in adaya ziyarete gelirken, ajandasının içeriğinde neler olduğunu bilmediklerini de belirterek, görev süresinin bitmesine kısa bir süre kala Guterres’in Kıbrıs’ı niçin gündemine aldığını merak ettiklerini kaydetti.

Crans-Montana’dan bu yana Rum tarafının tavrında herhangi bir olumlu değişme olup olmadığını soran Yılmaz, Guterres'in masayı genişleterek tekrar kurmasını “hayal” olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs’ta yetkililerin son açıklamaları ve mülkiyet meselesindeki son uygulamalara bakıldığı zaman Güney Kıbrıs’taki zihniyette en küçük bir değişimin olmadığının görüleceğini kaydeden Yılmaz, “Bu durumda Sayın Gutteres’in bu ziyareti turistik bir geziden öte gitmeyecektir. Adamıza yapacağı turistik gezi boyunca Sayın Gutteres’e iyi dinlenmeler diliyoruz.” ” ifadesini kullandı.