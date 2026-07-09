Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye 2 yaşındaki çocuğu ile gelen zanlının vermiş olduğu beyanında görevli muhaceret memuruna işlem yaptırmadan KKTC'ye bilmediği bir limandan TIR dorsesi içerisinde giriş yaptığını anlattığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı ile oğlunun KKTC'ye herhangi yasal bir girişinin olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının zor durumda olduğunu, oğluyla birlikte ülkesine dönmek istediğini söyleyerek, yardım istediğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.