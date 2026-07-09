Gazimağusa’da alkollü bir şahıs, sevgilisi tarafından terk edildiği gerekçesiyle piknik tüpünün üzerine yığdığı eşyaları ateşe verdi. Yangında park halindeki iki araç hasar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde alkollü içki tesiri altındaki H.C.(E-42), sevgilisi tarafından terkedildiği gerekçesiyle bir apartmanın önünde piknik tüpü üzerine yığdığı muhtelif eşyaları çakmakla kasten yakıp ateşe verdi.

Ateşin apartman önünde park halindeki iki araca sirayet etmesiyle araçların ön ve arka kısımları yandı. Alkol testi için polise yeterli nefes örneği vermeyi de reddede zanlı tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.