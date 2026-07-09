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Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.K (K-43) ile H.D (K-21), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Girne-Lefkoşa ana yolunda ise sürücü G.G (E-20), yönetimindeki FS 106 plakalı araçla seyrettiği sırada, aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, tavanı üzerinde durdu.

Polisten verilen bilgiye göre, Ozanköy’de 72 miligram alkollü sürücü Idrıs O.A (E-27), yönetimindeki VK 680 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde giderken trafik ışıklarında duran E.S(K-37) yönetimindeki AA 496 D plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

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