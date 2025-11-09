Bunlar da ilginizi çekebilir

Tespit edilen trafik suçları şöyle:

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, dün ülke genelinde yaptıkları geniş kapsamlı denetimlerde toplam 2.243 araç sürücüsünü kontrol etti. Denetimler sonucunda 366 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 49 araç trafikten men edildi , 2 sürücü ise tutuklandı .

