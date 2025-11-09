Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, dün ülke genelinde yaptıkları geniş kapsamlı denetimlerde toplam 2.243 araç sürücüsünü kontrol etti. Denetimler sonucunda 366 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 49 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.
Tespit edilen trafik suçları şöyle:
-
93 sürücü: Yasal hız sınırı üzerinde sürat
-
20 sürücü: Alkollü araç kullanma
-
2 sürücü: Ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma
-
8 sürücü: Sigortasız araç kullanma
-
5 sürücü: Sürüş esnasında cep telefonu kullanma
-
2 sürücü: Emniyet kemeri takmama
-
31 sürücü: Muayenesiz araç kullanma
-
56 sürücü: Seyrüsefersiz araç kullanma
-
6 sürücü: Trafik levha ve işaretlerine uymama
-
3 sürücü: Kask takmadan motosiklet kullanma
-
4 sürücü: Görüşü engelleyici cam filmi
-
136 sürücü: Diğer trafik suçları
Polis, denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.