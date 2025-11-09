Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazaların tamamıyla ilgili polis soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.

Girne’de araç takla attı: Sürücü yaralı Ecevit Caddesi’nde 143 promil alkollü olduğu belirlenen S.G, taş merdiven ve duvara çarparak takla attı. Sürücü hastanede müşahede altına alındı.

Girne’de alkollü sürücü yayaya çarptı Girne’de 91 promil alkollü olduğu belirlenen O.P, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki F.Z'ye çarptı. Yaralı yaya tedavisinin ardından taburcu edilirken, sürücü tutuklandı.

Paşaköy’de kavşakta çarpışma: 2 yaralı, 1 tutuklu Eşref Bitlis Paşa Sokak’ta, S.Y'nin anayola dikkatsiz giriş yapması sonucu iki araç çarpıştı. Sürücü F.G.Ç ve yolcu B.Ç yaralandı. Yanar tutuklandı.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, 15 Kasım tören provası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı

08–09 Kasım 2025 tarihleri arasında Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Paşaköy’de meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı; iki sürücüde yüksek miktarda alkol tespit edildi.

