08–09 Kasım 2025 tarihleri arasında Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Paşaköy’de meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı; iki sürücüde yüksek miktarda alkol tespit edildi.
Lefkoşa’da refüje çıkan araç: 2 yaralı
Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde 87 yaşındaki R.A.A'nın kullandığı araç, dönüş sırasında orta refüje çarparak durdu. Sürücü müşahede altına alınırken, yolcu Z.A tedavisinin ardından taburcu edildi.
Paşaköy’de kavşakta çarpışma: 2 yaralı, 1 tutuklu
Eşref Bitlis Paşa Sokak’ta, S.Y'nin anayola dikkatsiz giriş yapması sonucu iki araç çarpıştı. Sürücü F.G.Ç ve yolcu B.Ç yaralandı. Yanar tutuklandı.
Girne’de alkollü sürücü yayaya çarptı
Girne’de 91 promil alkollü olduğu belirlenen O.P, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki F.Z'ye çarptı. Yaralı yaya tedavisinin ardından taburcu edilirken, sürücü tutuklandı.
Güzelyurt-Lefke yolunda devrilme: Sürücü alkollü
Aydınköy mevkiinde, 197 promil alkollü M.Y'nin kullandığı araç yol dışına çıkarak elektrik direğine çarpıp yan yattı. Sürücü hastanede müşahede altına alındı.
Girne’de araç takla attı: Sürücü yaralı
Ecevit Caddesi’nde 143 promil alkollü olduğu belirlenen S.G, taş merdiven ve duvara çarparak takla attı. Sürücü hastanede müşahede altına alındı.
Lefkoşa-Güzelyurt yolunda aydınlatma direğine çarpma
Mevlevi Çemberi yakınlarında A.Ş'nin kullandığı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Sürücü hastanede müşahede altına alındı.
Kazaların tamamıyla ilgili polis soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.