Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Celal Durukan, 16 Mart 2024 tarihinde 17:15 - 18:30 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Minareliköy Lefkoşa’da sakin zanlının ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; zanlının tasarrufunda yaklaşık 20 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.