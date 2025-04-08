Gazimağusa Serbest Liman'da gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı yollardan ithal edilen 20 güvercinle ilgili olarak A.D. ve H.İ.K. suçüstü tutuklandı.

Bugün saat 13.15 sıralarında, Gazimağusa Serbest Liman içerisinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, A.D. (E-47)'nin kullanımındaki tır aracıyla KKTC’ye yasadışı yollardan ithal ettiği 20 adet güvercini, H.İ.K. (E-41)’ye verdiği sırada tespit edilerek her iki şahıs da suçüstü tutuklandı.

Bahse konu güvercinler emare olarak alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.