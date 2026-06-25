Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı'nın Ada TV'de katıldığı programda Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmelere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Baykallı, programda olası federal çözüm modelini değerlendirirken, toprak tartışmalarının tek başına ele alınmaması gerektiğini savunmuş, "Mesele toprak değil, adanın tamamında siyasi ortaklık hakkını güvence altına almaktır" ifadelerini kullanmıştı. Baykallı ayrıca, "Larnaka da, Limasol da, Girne de ortak ülkenin parçasıdır. Meseleye yalnızca toprak üzerinden değil, siyasi ortaklık ve eşitlik üzerinden bakmak gerekir" demişti.

"LÜTFEN GÜNEY'E GEÇ, ELAM'I ZİYARET ET. PARLAK DÜŞÜNCELERİNİ ONLARLA PAYLAŞ. SONUNDA DA BİR KARDEŞLİK POZU GÖNDERÇ SÖZ, SENİ CİDDİ ALACAĞIZ"

Arıklı ise Baykallı'nın bu değerlendirmelerine şu şekilde yanıt verdi:

"'TOPRAK VERMİYORUZ, ADANIN TÜMÜNE ORTAK OLUYORUZ…'

Canım benim, ne kadar süslü ve alangirli bir cümle…

Topraklarımızın %25’inin taviz olarak Ruma verilmesi, on binlerce insanın 50 yıldır yaşadığı evlerinden, işyerlerinden topraklarından sürülüp göç ettirilmesi, çok da önemli değilmiş. Önemli olan Kıbrıs Türklerinin elde edeceği haklarıymış. Üstelik de neymiş; Limasol ve Larnaka’ya da ortak olacakmışız…

Geçen hafta İstanbul’da TDT Sivil Toplum Örgütlerinin düzenlemiş olduğu bir toplantıya katıldım. Orada bana bir soru soruldu;

'2004 ve 2017 yılından bu yana, Rumların aleyhine ne değişti de Annan Planını reddeden, Crans Montana'yı terk eden Rumlar, Türklerle bir ortaklığı kabul etsinler?'

Şöyle cevap verdim:

'Hiçbir şey değişmedi. Hatta Rumlar yeni mevziler kazandılar. Hatta öyle ki, güvendiğimiz Türk Devletleri Teşkilatında dahi gedik açtılar. Önüne gelen devletle savunma iş birliği anlaşması yapıyorlar. Fransa’ya, ABD’ye üsler verdiler. AB dönem başkanlığı yapıyorlar. Bir düşünün, şu anda BM üyesi uniter bir devletin tek sahibisiniz. Oldukça zenginsiniz ve üstelik de mağdur edebiyatı yaparak, bir çok siyasi kazanımlar elde ediyorsunuz. Siz Rum olsanız bu yapıya Türkleri ortak eder miydiniz? Üstelik kuzeyde bir çok sivil toplum örgütü ve siyasi partiyi de etkilemiş ve toplumu pes etme noktasına getirmişsiniz. Soruyu tekrar soruyorum. Siz Rum olsaydınız, Türkleri uniter devletinize ortak alır, egemenliğinizi ve zenginliğinizi onlarla paylaşır mıydınız?'

Neyse, bu TDP yetkilisi arkadaştan bir ricam var; Lütfen, Güney'e geç. ELAM Merkezini ziyaret et. Oradaki arkadaşlarla sohbet et. Parlak düşüncelerini onlarla paylaş. Sonunda da bir kardeşlik pozu gönder. Söz, seni ciddiye alacağız"