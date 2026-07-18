Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuşması ve 21 pare top atışıyla başlayacak kutlamaların ana adresi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek resmigeçit töreni olacak. Kutlamalar kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nda 20 Temmuz resepsiyonu verilecek.

Kutlamalara, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı temsilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

-Erhürman konuşacak, 21 pare top atılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu’nun yayımladığı programa göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, yarın saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın BRTK’dan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışı ile başlayacak.

-Törenler

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla ilk tören, yarın saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde gerçekleştirilecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı yapılacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erecek.

Boğaz Şehitliği’ndeki törenin ardından saat 18.30’da, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın anıta çelenk sunacağı törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Tören, Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla tamamlanacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’ndaki tören ise saat 19.00’da yapılacak.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, saat 19.30'da Meclis bahçesinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci Yıl Dönümü nedeniyle resepsiyon düzenleyecek.

-Pazartesi ilk tören Yavuz Çıkarma Plajı’nda

20 Temmuz Pazartesi günü ilk tören, saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Törende, protokol sırasına göre denize çelenkler bırakılacak, Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından Aydıncık’tan getirilen bayrak teslim edilecek ve 21 pare top atışı yapılacak.

Saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından meşaleler yakılacak. Karaya çıkarılacak meşale, Lefkoşa’ya götürülmek üzere Yeşilova Spor Kulübü sporcularına teslim edilecek.

-Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda tören

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’daki ilk tören, saat 08.00’de Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapılacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı yapılacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.

-Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören ise pazartesi günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı tarafından imzalanmasıyla tamamlanacak.

-Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 18.00’de başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrağın Cumhurbaşkanına takdim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Temsilcisinin yapacağı konuşmaların ardından resmigeçitle sona erecek.

-Cumhurbaşkanlığı’nda 20 Temmuz resepsiyonu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verecek.

-Gazimağusa

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, diğer ilçelerde ve bazı yerleşim yerlerinde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

Gazimağusa’daki kutlamalar, saat 10.30’da Zafer Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından program, saat 11.00’de Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nda devam edecek.

Buradaki törende İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri ile halkın bayramı kutlanacak. Konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi ve konserin yer alacağı tören, resmigeçitle sona erecek.

-Girne

Girne Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 10.20’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından konuşmalar yapılacak, şiir okunacak. Tören resmigeçitle tamamlanacak.

-Girne semalarında SOLOTÜRK gösterisi

Girne’deki kutlamalar, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK’ün saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşuyla sona erecek.

-Güzelyurt

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 08.00’de başlayacak ilk törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören tamamlanacak.

Müze önündeki ikinci tören ise saat 08.15’te başlayacak. Tören birliklerinin denetlenmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiir okunacak ve program resmigeçitle sona erecek.

-İskele

İskele’deki kutlama töreni, saat 08.30’da Ecevit Meydanı’nda başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve halk dansları gösterisi sunulacak. Program, resmigeçitle tamamlanacak.

-Lefke

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak.

İlk tören saat 18.00'de Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören saat 18.30’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlikteki törende özel defter imzalanacak ve din görevlisi şehitler için dua okuyacak. Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunması ve halk dansları gösterisinin ardından tören, geçit töreni ile tamamlanacak.

-Bucaklar

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla ilçelerin yanı sıra bucaklarda da tören ve kutlamalar düzenlenecek.

-Mehmetçik

Mehmetçik’teki tören, saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile şiirin okunmasının ardından sona erecek.

-Akdoğan

Akdoğan’daki tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Program, Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisi ve şiir dinletisiyle tamamlanacak.

-Geçitkale

Geçitkale’deki tören de saat 09.00’da Kasaba Meydanı’ndaki Atatürk Büstü’ne çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak ve şiir okunacak.

-Diğer etkinlikler

Taekwondo-Judo-Karate-Aikido-Hapkido-Kung Fu-Kurash-Wushu Federasyonu, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde “Taekwondo Karate Budo Müsabakası” düzenleyecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Abdullah Öztoprak’ın tek perdelik oyunu ise 23 Temmuz Perşembe günü saat 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Rallisi” ise Girne Limanı ve Karpaz Gate Marina’dan Aydıncık’a hareketle başladı. Ralliye katılan tekneler, yarın Aydıncık’tan hareket ederek Girne Limanı ve Karpaz Gate Marina’ya ulaşacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Ağırdağ Ağıllar bölgesinden başlayan ve Bayram Gümüş Şehitliği-Atak Tepe’de sona eren Komando Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirildi.

-Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler halkın ziyaretine açılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni (F-496) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 Temmuz Pazartesi günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Gökova Fırkateyni (F-496) ise Girne açıklarında demir yerinde halkın ziyaretine açılacak, TCG Gökova Fırkateyni’ne ziyaret Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtası ile sağlanacak.

- Gazimağusa'da açılış

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd. Genel Müdürlüğü Binası da pazartesi günü Gazimağusa'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da Ecevit Caddesi No:7, Namık Kemal Mahallesi'nde yer alacak açılış saat 15.00'te yapılacak.