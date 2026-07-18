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Polis açıklamasına göre, D.K. yönetimindeki salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun kuzey kısmından çıkarak telefon hatlarına ait rögar kapağına çarptı.

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