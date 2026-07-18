Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nun Zümrütköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına savrularak takla attı. Kazada yaralanan 18 yaşındaki sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis açıklamasına göre, D.K. yönetimindeki salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun kuzey kısmından çıkarak telefon hatlarına ait rögar kapağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Zümrütköy Köprüsü'nün taşlarına çarptıktan sonra takla atarak dere yatağında durabildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.