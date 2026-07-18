Polisten verilen bilgiye göre, 18 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.15 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, Long Beach bölgesinde devriye yaptığı sırada şüpheli hareketler sergileyen B.Ö. (32) ile C.K.'yi (32) durdurdu.

Şahısların üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 3 parça folyo kağıdı bulunarak emare alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, zanlıların İskele'de 11 ayrı noktaya bıraktıkları tespit edilen yaklaşık 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olarak B.Ö. ve C.K. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.