İki ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.02.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Merdi Basua KABUAYA (E-20)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

05.02.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ozan SİNELİ (E-49)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.