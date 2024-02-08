Polisin kazalara ilişkin açıklaması şöyle:

07.02.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Rıasat ALİ(E-46) yönetimindeki TRN 877 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşak üzerinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan bir şantiyeye doğru dönüşe geçen Asiye CİNGÖZ (K-42) yönetimindeki SP 823 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan SP 823 plakalı araç, yolun sağından çıkarak toprak sete de çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan SP 823 plakalı araç sürücüsü Asiye CİNGÖZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Motosikleti ile seyrederken dengesini kaybedip düştü....

07.02.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin servis yolunda, Jawad SADIQ (E-21) yönetimindeki VA 521 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu dengesini kaybedip motosikletten düşmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonucu yaralanan Jawad SADIQ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı tanımadı!

07.02.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Asena GÜLER (K-26) yönetimindeki GC 019 plakalı salon araç ile park halinden dikkatsizce ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yaptığı sırada, o esnada bulvar üzerinde gerisinden gelip kuzey istikametine doğru seyreden Özgür DEMİR(E-23) yönetimindeki HV 328 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan HV 328 plakalı motosiklet sürücüsü Özgür DEMİR ve motosikletteki yolcu Damla KIZILTAY(K-15), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Özgür DEMİR taburcu olurken, Damla KIZILTAY ise sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.