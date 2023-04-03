Lefkoşa-Girne ana yolunda 2022 yılında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymadıkları, yaşanan kovalamaca esnasında iki memura 3 el ateş ederek katle teşebbüs ettikleri belirtilen şahıslardan biri olan S.M. aylar sonra teslim oldu. Zanlı mahkemeye çıkarılarak, hakkında 5 gün tutuklama emri alındı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 22.30 meydana geldiğini anımsattı. Polis, görevli ekiplerin rutin kontroller kapsamında Lefkoşa’ya doğru seyreden FM 849 plakalı Van araca ‘dur’ ihtarı yaptığını söyledi.

Polis memuru, dur işaretine uymayan araç sürücüsünün, Boğaz bölgesinden Dikmen’e doğru gitmeye başladığını açıkladı.

Ekiplerin durumdan şüphelenerek kaçan aracın peşinde düştüğünü hatırlatan polis memuru, araçta bulunan zanlıların Dikmen’den Taşkent’e giden yola girdiklerini, kendilerini takip eden iki görevli memurunun aracına testere, kriko ve cam şişe fırlattıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların ayrıca kendilerini takip eden ekibe 3 el ateş ettiğini, izlerini kaybettirmek için Taşkent’te ormanlık alana girdiklerini söyledi.

Karanlık ormanda aracı park eden zanlıların koşarak kaçmaya çalıştığını ifade eden polis, F.T’nin makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı. Polis, S.M’nin ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti.

Polis, araçta bulunan 2 kişinin ise kaçmayı başardığını söyledi.

Polis memuru kaçan şahıslardan biri olan M.K’nin da 13 Mayıs 2022 tarihinde yakalanarak mahkemeye çıkarıldığını aktararak, zanlıların soruşturmanın ardından teminata bağlandığını, S.M’nin ise aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Zanlının teslim olduğunu belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini aktardı, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.